بدء العروض الجماهيرية لفيلم دم النخل في دار الأسد

دمشق-سانا

تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية بدأت مساء اليوم العروض الجماهيرية للفيلم الروائي الطويل دم النخل للمخرج نجدة اسماعيل أنزور “إنتاج المؤسسة العامة للسينما” على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون.

الفيلم الذي كتبته ديانا كمال الدين حضر عرضه وزير الإعلام عماد سارة وفعاليات شعبية وحزبية ومديرو مؤسسات إعلامية وجمهور غفير حيث تحدث مخرج الفيلم في كلمة عن أهمية اعتماد مؤسسة السينما في أفلامها على دعم الوجوه الشابة وتقديمهم للجمهور لافتاً إلى العطاء الكبير الذي قدموه للفيلم ليخرج بهذه الصورة.

وعرف أنزور الحضور بأبطال دم النخل الشباب الذين حضروا العرض وهم الفنانون لجين اسماعيل وجوان خضر ومصطفى سعد الدين إضافة إلى الفنان محمد فلفلة حيث جسد شخصية عالم الآثار الشهيد خالد الأسعد الذي أعدمه تنظيم داعش الإرهابي.

ويروي الفيلم الأيام الأخيرة من حياة الأسعد مدير آثار تدمر الذي واجه إرهابيي “داعش” أعزل ورفض أن يسلمهم خرائط الأماكن الأثرية في تدمر وظلت ترافقه روح الملكة زنوبيا طوال فترة الفيلم ما أعطاه جمالية خاصة استحوذت من خلالها على تعاطف الجمهور.

كما يتحدث الفيلم أيضاً عن حياة مدينة تدمر الأثرية التي عانت من ويلات الحرب والدمار على يد إرهابيي “داعش” ومحاولتهم سرقة آثارها وتدمير ما عجزوا عن سرقته وتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل تطهير المدينة من دنس الإرهاب وداعميه.

كما اعتمد المخرج في الفيلم على اللهجة الخاصة بأهل تدمر عبر اختصاصي بها درب الممثلين على النطق فيها ما أعطى الحوارات بينهم جمالية خاصة وأكسبهم تفاعل الجمهور ونقله إلى أجواء الحياة في تلك المدينة.

ويختزل دم النخل الذي هو أحدث أفلام أنزور مئات قصص الشهادة التي حدثت في كل الجغرافيا السورية طوال فترة الحرب الإرهابية عليها عبر حكاية ثلاثة جنود من أبطال الجيش العربي السوري ارتقوا على يد إرهابيي “داعش” رافضين الاستسلام أو التراجع بوجه هؤلاء المجرمين.

الفيلم من بطولة لجين اسماعيل – جوان خضر- مصطفى سعد الدين – جهاد الزغبي – محمد فلفلة – عدنان عبد الجليل – مجد نعيم – عامر علي – قصي قدسية – محمود خليلي – ليلى بقدونس – سيوار داود – حمادة سليم – نبيل فروج – إيمان عودة – مجدي مقبل – ياسر سلمون – فادي عبد النور – علي الماغوط – أوس وفا.

ميس العاني