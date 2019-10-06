كليجدار أوغلو: سياسات أردوغان الاستفزازية أداة تدمير في المنطقة

أنقرة – سانا

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو السياسات الاستفزازية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واستمراره بالتصعيد في السياسة الخارجية ولا سيما في سورية.

وقال كليجدار أوغلو خلال اجتماع مشترك لأعضاء الكتلة البرلمانية واللجنة المركزية للحزب:”يبدو واضحاً أن كل ما يقوم به أردوغان هو بناء على تعليمات خارجية فهو شريك في ما يسمى بـ”مشروع الشرق الأوسط الكبير” وهو أداة تدمير في هذه المنطقة” متسائلاً: لماذا أرسل أردوغان الأسلحة إلى سورية ولماذا دعم المجموعات الإرهابية وحرض على جرائم القتل.

من جهة أخرى أكد كليجدار أوغلو أنه لا يمكن لتركيا أن تتخلص من الإرهاب والإرهابيين إلا بالتنسيق والتعاون مع سورية مشيراً إلى أن المصالحة معها شرط أساسي لحل كل المشكلات في المنطقة عموماً بما في ذلك مشكلة المهجرين السوريين في تركيا التي تسببت سياسات أردوغان التعسفية في تهجيرهم.