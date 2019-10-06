حزب البعث في اليمن:سورية تخوض معركتها ضد الإرهاب نيابة عن الجميع

صنعاء-سانا

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن أن سورية المقاومة تخوض معركتها المشرفة نيابة عن الجميع ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية الساعية إلى تنفيذ المخطط الغربي الصهيوني الاستعماري الرامي إلى السيطرة على الوطن العربي وثرواته والتحكم بمقدراته.

ولفت الحزب في بيان له اليوم إلى أن الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية تمر هذا العام بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه الكونية على التنظيمات الإرهابية مؤكدا أن سورية قبلة الأحرار التي أفشلت كل المؤامرات التي حيكت ضدها وضد الأمة العربية.

وأشار البيان إلى أن سورية المقاومة أثبتت بشعبها وجيشها وقيادتها طيلة سنوات العدوان أنها أكبر وأقوى من سياسات العدوان والإرهاب مشدداً على ضرورة التمسك بالثوابت القومية للنضال العربي حتى استعادة الحقوق العربية المغتصبة كاملة.

إلى ذلك أشاد اللواء الخبير العسكري المصري اللواء طلعت مسلم بالشعب العربي السوري الذي وقف خلف جيشه وظل محافظاً على تراب الوطن ووحدة اراضيه في ظل المؤامرة التي يتعرض لها على مدار السنوات الماضية.

وقال مسلم في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة “أنتهز فرصة ذكرى تشرين لأرسل رسالة حب وتقدير وتعظيم للجيش العربي السوري البطل الصامد في مواجهة الإرهاب”.