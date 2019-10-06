الشعر الحديث يهيمن على ندوة أدبية لكتاب طرطوس

طرطوس-سانا

هيمن الشعر الحداثوي على الندوة الأدبية التي أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس بمشاركة أربعة أدباء تنوعت مواضيعهم بين الفلسفية والإنسانية والاجتماعية.

رئيس فرع الاتحاد محي الدين محمد أوضح أن الفرع يقيم أسبوعياً أمسية أدبية يشارك فيها مجموعة كتاب من داخل الاتحاد وخارجه إضافة إلى المواهب الشابة بهدف تعزيز فكرة حاجة المجتمع للأدب للتعبير عن قضاياه الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وقدم الشاعر والروائي بسام حمودة قصيدة وجدانية بعنوان “لم يحن وقت المراسي” عبر فيها عن فلسفته في الحياة ونظرته إلى الموت.

وشارك الشاعر علم عبد اللطيف بقصيدتين نثريتين متبعا أسلوباً جديداً حملت الأولى عنوان “وحدة” وهي عبارة عن معالجة لفلسفة الوحدة التي يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية في حين أخذت قصيدته الثانية بعداً تاريخياً عن أوغاريت وما تحمله من رسائل عشق ومحبة ما زالت راسخة حتى الآن تحت عنوان “أمانات أوغاريتية”.

الكاتب والمترجم علي ناصر شارك بقصة قصيرة عن حالة خاطفة من حياة جندي سوري عائد من الموت جرت خلال الحرب بعنوان “مضطرب” هي نوعاً من تخليد يوميات ذلك المقاتل وما مر به من تفاصيل متناقضة.

بدوره ألقى الشاعر سمير حماد مجموعة من الومضات كقصائد موجزة التي رغم قصرها لها اثرها من حيث المعاني والمواضيع الواقعية المتعددة التي تطرحها استجابة لدور الشعر في صناعة التغيير المطلوب.