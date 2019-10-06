العمليات المشتركة في العراق: مقتل مئة شخص وإصابة ستة آلاف آخرين خلال المظاهرات

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل أكثر من مئة شخص بينهم ثمانية منتسبين للقوات الأمنية وإصابة ستة الاف آخرين خلال المظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية مؤخراً .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان أصدرته العمليات المشتركة أن”الحصيلة الحالية للأحداث التي رافقت المظاهرات هي مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية منتسبين من الأجهزة الأمنية” مشيرة إلى إصابة 6107 متظاهرين ومنتسبين في أحداث المظاهرات.

وأضاف البيان أن هناك أيادي خبيثة استهدفت المتظاهرين والقوات الأمنية وأن هناك تحقيقات لمعرفة من استهدفهم.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعطى توجيهات مشددة بالتعامل السلمي والحفاظ على الأرواح.

وكانت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد أعلنت عن اعتقال عدد من الأشخاص فى صفوف المتظاهرين خططوا لأحداث فوضى وكانوا يحملون زجاجات حارقة خلال المظاهرات الأخيرة مؤكدة أن”الأمن فى بغداد مسيطر عليه”.