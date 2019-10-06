تركيب 5 خطوط كهرباء هوائية لتأمين مياه نظيفة لـ 30 ألف مواطن بريف درعا

درعا-سانا

ركبت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 5 خطوط كهرباء هوائية توتر متوسط لتأمين المياه النظيفة لآلاف المستفيدين في خمس بلدات بريف درعا.

وذكرت المنظمة في بيان تلقت سانا نسخة منه انه بهدف إيصال المياه الآمنة النقية والصالحة للشرب إلى أهالي ريف درعا نفذ فريق إدارة المياه وإعادة التأهيل في الهلال الأحمر العربي السوري تركيب 5 خطوط كهرباء هوائية توتر متوسط بهدف تأمين الطاقة الكافية لتشغيل 5 آبار في بلدات بريف درعا.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه سيستفيد من خطوط الكهرباء الهوائية أكثر من 30 ألف مستفيد في بلدات إزرع وقرفا وتبنة والقنية وكمونة وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع الشركة العامة لكهرباء درعا.