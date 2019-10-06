أبناء الجالية السورية في روسيا يجددون وقوفهم مع وطنهم الأم

موسكو-سانا

جدد أبناء الجالية السورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة التأكيد على وقوفهم وتضامنهم مع وطنهم الأم سورية في مواجهة الإرهاب وأي اعتداء محتمل.

وقال أبناء الجالية في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد :”نحن أبناء الجالية في روسيا ورابطة الدول المستقلة كنا ومازلنا وسنبقى الدرع الحصين للوطن والسد المنيع في مواجهة أي اعتداء ولن نبخل في تقديم الغالي والرخيص لصون كرامته ووحدته واستقلاله”.

وأعرب أبناء الجالية في برقيتهم عن إيمانهم بأن سورية قيادة وشعباً وجيشاً مصممة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير كل شبر في الأرض السورية منه مشيرين إلى أنه وانطلاقاً من الثقة بالنصر في الميدان على الإرهاب وداعميه ومموليه فانهم يثقون بأن المسار السياسي يسير قدماً بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحفاظ على سيادة وطنه واستقلاله ووحدته واستعادة كل أراضيه المحتلة .

ونوهت البرقية بصمود الشعب العربي السوري وبطولات وتضحيات جيشه المغوار في مواجهة المؤامرة الكونية التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.