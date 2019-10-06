سر الكنز… قيم تربوية واجتماعية بقالب مسرحي

دمشق-سانا

قيم تربوية واجتماعية تقدمها مسرحية “سر الكنز” من تأليف مازن لطفي وسلوى محمود هلو ضمن عروضها المستمرة على مسرح القباني بدمشق.

وتروي المسرحية التي اخرجها مازن لطفي وهي من إنتاج مسرح الطفل والعرائس في مديرية المسارح والموسيقا حكاية مجموعة من الفتيان يجدون خريطة ويبحثون من خلالها عن كنز مدفون في أرض ليعترض طريقهم الذئب ويحتال عليهم بعد هروب صاحب الأرض منها بسبب جفاف المياه ليجدوا في النهاية الكنز المدفون وهو قطرات المياه التي تنتهي الحياة بدونها.

واعتمد مخرج العرض على الدمج بين أنماط مسرحية مختلفة تنوعت بين الغناء والحوار التفاعلي مع الأطفال والتنويع في السينوغرافيا ما شكل عامل جذب للأطفال أثناء عرض المسرحية.

كما اعتمدت المسرحية على تقديم مجموعة من الشخصيات ضمن أجيال مختلفة وشخصيات متنوعة ما أكسب العرض غنى على مستوى النص والحكاية المسرحية.

ولجأ مؤلف سر الكنز إلى تقديم العديد من العبر للأطفال من أهمها التمسك بالأرض والحفاظ على المياه والنشاط والاجتهاد والتخلص من الكسل والتعاون.

يذكر أن مسرحية سر الكنز من تمثيل علي القاسم ونهاد إبراهيم وعلا سعيد وهزار سليمان ونجاح مختار وعماد نجار وإيمان عمر وخوشناف ظاظا وعمر مولوي.

ميس العاني