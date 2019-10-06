شلق: حرب تشرين التحريرية منطلق لعصر الانتصارات على العدو الصهيوني

بيروت-سانا

أكد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق أن حرب تشرين التحريرية شكلت المنطلق لعصر المقاومة والانتصارات على العدو الصهيوني.

وقال شلق في بيان اليوم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية: إن هذه الحرب أسست لسورية العروبة المنتصرة بنهج المواجهة والمقاومة وصولاً إلى الانتصارات المتلاحقة تباعاً على طريق التحرير والمستقبل العربي المشرق من قلعة العروبة والتحرير سورية مؤكداً أن حرب تشرين التحريرية انتشلت النفسية العربية من حضيض تداعيات هزيمة 1967 ورفعتها إلى مكانتها التاريخية ذات القدرة على مواجهة العدوان على الوطن والأمة.

وفي السياق ذاته أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب قاسم هاشم أن حرب تشرين التحريرية شكلت محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني.

وقال هاشم في تصريح له اليوم: إن”الجيش العربي السوري ببطولاته وتضحياته استطاع أن يعيد الثقة للإنسان العربي بقدرته على الانتصار متى توفرت الإرادة والقرار”.

وأضاف هاشم: أن الجيش العربي السوري ساهم في السادس من تشرين الأول عام 1973 في تراكم الإرادات التي انتصرت لها المقاومة في لبنان وفلسطين وأثمرت نصراً وعزة وكرامة ومعادلة في توازن الردع والرعب مع عدو إسرائيلي لا ينصاع إلا للقوة التي تضع حداً لهمجيته وأطماعه.