منتخب سورية للشباب بكرة القدم يودع تصفيات كأس آسيا

دوشانبه-سانا

ودع منتخب سورية للشباب بكرة القدم تصفيات كاس آسيا بخسارته أمام نظيره الطاجيكي بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة خلال لقائهما اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشانبه لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا جزر المالديف ولبنان.

وتأهل المنتخب الطاجيكي إلى النهائيات بحلوله أولا برصيد 9 نقاط وجاء المنتخب اللبناني ثانيا برصيد 4 نقاط متقدما على منتخبنا بفارق الأهداف في حين حل منتخب جزر المالديف رابعا بدون أي نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11 إلى النهائيات وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

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