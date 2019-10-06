بيونغ يانغ: لن نتفاوض مع واشنطن ما لم تتخل عن سياستها العدائية

بيونغ يانغ-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية اليوم رفضها مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تتخل الأخيرة عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية بشأن محادثات بيونغ يانغ وواشنطن على مستوى فرق العمل في السويد أمس: “تعاملنا مع المفاوضات بتفاؤل بأن الجانب الأمريكي سيفكر ويتصرف بطريقة سليمة كونه طالب بفتح باب التفاوض من خلال إرسال إشارات متكررة حول استعداده للحوار”.

وأضاف البيان “إن الموقف الذي أبداه ممثلو الجانب الأمريكي خلال المفاوضات جعلنا نشعر أن توقعاتنا لم تكن سوى أمل فارغ وزادت من شكوكنا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل تسعى إلى حل الخلافات القائمة من خلال الحوار”.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن “الجانب الأمريكي لم يقدم أي طرح جديد وأصر كعادته على ضرورة إجراء مفاوضات دون ضمانات” مشددة على أن “الولايات المتحدة تضلل الرأي العام وتحاول تحقيق هدفها السياسي من خلال استغلال الحوار بين الجانبين ما دفع ممثل كوريا الديمقراطية في المفاوضات إلى عقد مؤتمر صحفي أوضح من خلاله موقفنا المبدئي من المفاوضات”.

وكان ممثل كوريا الديمقراطية في محادثات السويد كيم ميونغ جيل حمل الولايات المتحدة مسؤولية انهيار المحادثات لتمسكها بمواقفها المعتادة دون تقديم شيء على طاولة المفاوضات.

وأكد البيان أن المفاوضات الأخيرة أثارت الشكوك بشأن نوايا الإدارة الأمريكية السياسية وصدقها في السعي لتحسين العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى أن واشنطن نشرت قصة لا أساس لها مفادها أن كلا الجانبين منفتحان على اللقاء بعد أسبوعين.. إلا أنها وبعد مرور 99 يوماً على قمة بانمونجوم لا يحتمل ان تقدم اقتراحاً يتناسب مع توقعاتنا ومع المصلحة الدولية خلال تلك الفترة القصيرة.

وختم البيان بأنه ليس لدى بيونغ يانغ نية لإجراء مثل تلك المفاوضات قبل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة جوهرية بالتراجع عن سياستها العدائية تجاه كوريا الديمقراطية والتي تهدد أمن البلاد وتعرقل حقوق الشعب الكوري الديمقراطي في التنمية والوجود.