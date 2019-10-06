تشرين التحرير.. نبراس أضاء طريق دحر الإرهاب

حلب-سانا

سطر أبطال الجيش العربي السوري أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء في حرب تشرين التحريرية فكانت تلك الملاحم نبراسا أضاء دروب أحفادهم الذين ما زالوا يكتبون بتضحياتهم سطور النصر على الإرهاب مؤكدين استحالة كسر عزيمة رجال تمرسوا في إفشال المؤامرات ومخططات دول العدوان.

ويقول اللواء المتقاعد عبد الوهاب فريزاتي أحد المحاربين القدماء لمراسلة سانا إنه “حين هب السوريون جميعا لنصرة بلدهم في تشرين كانوا قلبا واحدا ويدا واحدة تقبض على الزناد للذود عن حياض الوطن وصون حدوده وعزته.. كانوا صفا واحدا لمواجهة كل أشكال العدوان والاستعمار.. لأن الرهان كان ولا يزال على تفتيت هذه الوحدة الوطنية” مضيفا أن ذكرى انتصار تشرين الذي أنجزه الآباء والأجداد ازدادت رسوخا في وجدان كل السوريين الشرفاء الذين يعملون من أجل أن يبقى وطنهم حرا مستقلا.

وأشار اللواء فريزاتي إلى أن هذا الانتصار “يتجدد اليوم مع كل انتصار يحققه الجيش العربي السوري ومع كل شهيد يرتقي دفاعا عن تراب الوطن” مبينا أن التضحيات ستستمر ويتواصل العطاء لتبقى سورية حصينة منيعة بوجه الأعداء ويعود الأمن والاستقرار إلى كل ربوعها.

محمد زينو السلوم أحد أبطال تشرين التحرير والحاصل على وسام الشجاعة يؤكد أن “الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري اليوم هي امتداد لسلسلة الانتصارات التي تحققت في حرب تشرين التحريرية على العدو الغاشم الذي أراد تقسيم بلادنا والنيل من عزيمتها”.

من جهته بين اللواء المتقاعد إياد حاج سليم أن يوم الانتصار في حرب تشرين يذكرنا دائما بأن العدو الغاشم دأب على اختلاق الذرائع تحت عناوين متعددة للتدخل في شؤون الشعوب الحرة واحتلال الأراضي وارتكاب أبشع المجازر بحق الإنسانية مؤكدا أن إرادة الشعوب الصامدة والقوية ووعيها وتلاحمها مع قيادتها وجيشها هي وحدها القادرة على إفشال هذه المخططات ودحر أدواتها من التنظيمات الإرهابية ومشيرا إلى أن “انتصارات الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب هي استكمال للانتصارات التي حققها منذ حرب تشرين والتي أذهلت العالم كله”.

زينب شحود

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