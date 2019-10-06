(قسد) تختطف عددا من المدنيين في الجزيرة… وانقطاع المياه عن رأس العين نتيجة ممارساتها الإجرامية

دير الزور والحسكة-سانا

شنت ميليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات مداهمة للمنازل السكنية اختطفت خلالها عددا من المدنيين وصادرت ممتلكاتهم في دير الزور فيما توفيت امرأتان إثر الفوضى الأمنية ضمن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر أهلية أن ميليشيات “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي والطيران المروحي شنت خلال الساعات الماضية حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في حي الحاجم ببلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي واختطفت احد المواطنين كما قامت الميليشيات باختطاف 3 نساء على أحد حواجزها شرق مدينة الرقة وصادرت عدداً من الدراجات النارية على حواجزها المنتشرة في مدينة الحسكة.

إلى ذلك أفادت المصادر الأهلية بالعثور على امرأة مقتولة على أيدي مجهولين في مخيم الهول الخاضع لسيطرة “قسد” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي مشيرة إلى “وفاة امرأة بنزيف حاد جراء منع أحد حواجز قسد دخولها إلى مدينة الرقة للعلاج بحجة أنها لم تمتلك كفالة”.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر أهلية إن مياه الشرب انقطعت بشكل كامل عن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك بسبب عمليات حفر الأنفاق التي تقوم بها ميليشيات “قسد” داخل أحياء المدينة.

وتشهد مناطق انتشار الميليشيا الانفصالية حملات دهم وتفتيش للمنازل بحجة البحث عن خلايا نائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي لإلقاء القبض على الشباب وزجهم في معسكرات “التجنيد القسري” ناهيك عن مصادرة منازل المواطنين عنوة ومنحها لعناصرها والاستيلاء على محاصيل الحبوب والقطن لتهريبها وبيعها خارج الوطن.

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