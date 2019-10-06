رعد: سورية تحقق الانتصارات على الإرهاب وداعميه

بيروت-سانا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن سورية تحقق الانتصارات على الإرهاب وداعميه وهي ماضية باتجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضيها.

وفي سياق آخر أوضح رعد في كلمة اليوم في بلدة القنطرة الجنوبية أن الأميركيين لايريدون للعراق أن ينعم بالاستقرار لكنه شدد على أنه لا خوف على العراق طالما أن روح المقاومة تسري فيه.

وقال رعد إن الاستقرار الذي يعيشه لبنان هو رهن بحكمتنا وحكمتنا هي التي تحفظ الاستقرار في هذا البلد رغم كل التآمر الأميركي والتواطؤ الذي يحصل من البعض مع الأميركيين” مؤكدا أهمية تعاون جميع اللبنانيين من أجل حفظ سيادة لبنان ومنع تسلل المتآمرين لتخريبه عبر الاقتصاد والعبث بالنقد الوطني.

بدوره أكد رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك في كلمة في بلدة صريفا الجنوبية أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات الخارجية العدوانية لافتا إلى أن “الأعداء والصهاينة حاولوا ضرب مراكز القوة في الأمة والمتمثلة بسورية والعراق ولبنان لكنهم فشلوا في ذلك”.