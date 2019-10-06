كيف يؤثر التدخين على الخصوبة والإنجاب

حمص-سانا

حذر رئيس قسم النسائية في مشفى الباسل بكرم اللوز بحمص الدكتور محمد سلمان من خطورة التدخين على القدرة الإنجابية للمرأة حيث تنخفض بحدود 30 بالمئة لدى السيدات المعرضات لتدخين سلبي.

وأوضح سلمان أن التدخين يخفض مخزون المبيض من البويضات بمقدار الضعف تقريباً وهو مسؤول عن 13 بالمئة من حالات العقم فضلاً عن تأثيره على كل مراحل الحمل ثم صحة وسلامة المواليد.

ولفت الاختصاصي إلى أن التدخين أو التعرض لدخان التبغ يزيد خطورة الولادة المبكرة وحالات المشيمة الملتصقة والإجهاض والحمل الهاجر وموت الجنين ويرفع نسبة التشوهات الجنينية بحدود 21 بالمئة.

ويمتد تأثير التدخين على المواليد وفقاً لـ سلمان الذي بين أنه يزيد خطر إصابتهم بمرض الربو في مراحل عمرية لاحقة وأمراض القلب كما أن التدخين والسمنة عند الحامل يؤهبان لإصابة المولود الأنثى بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

ويقتل التدخين وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً منهم 7 ملايين مدخن مباشر ونحو مليون مدخن سلبي كما يتسبب التدخين في موت 650 ألف طفل سنوياً.

رشا المحرز

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