مشفى حماة الوطني يستعد لأول عملية قلب مفتوح ويعيد الخدمة لجهاز الرنين المغناطيسي

حماة-سانا

تستعد الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني لإجراء أول عملية قلب مفتوح بعد افتتاح قسم متخصص بجراحة القلب والقثطرة القلبية.

مدير الهيئة الدكتور سليم خلوف أوضح لسانا الصحية أن القسم الجديد يضم غرفة عمليات مجهزة بالكامل وغرفة عمليات مشددة بستة أسرة وغرفة عناية اكليلية بستة أسرة وطاولة عمليات وجهاز قلب صنعي وآخر للتخدير.

ويخدم القسم أطباء متخصصون بالجراحة القلبية والتخدير والإنعاش وكادر تمريضي وفني كان خضع لبرنامج تدريبي مكثف في مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق حسب خلوف الذي لفت إلى أنه الأول من نوعه على مستوى المشافي العامة في المنطقة الوسطى.

وبين مدير المشفى أن أول عملية قلب مفتوح ستجري خلال الأسبوع الجاري بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لها وتحضير المريض مشيرا إلى أن هذه العمليات ستوفر تكاليف كبيرة على المرضى باعتبار أن تكلفتها ستكون بالحدود الدنيا من تعرفة وزارة الصحة فيما يدفع المريض ثمن المستلزمات فقط.

وبالتوازي مع افتتاح القسم الجديد أعاد مشفى حماة الوطني خدمة جهاز الرنين المغناطيسي بعد الانتهاء من صيانته بشكل كامل وفقا لمديره الذي قال: إن تكاليف صور الجهاز أقل بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة عن القطاع الخاص.

وكان المشفى بدأ مؤخراً إعادة تأهيل قسم الأورام بالتعاون بين وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 50 مريضاً يومياً كما أوضح خلوف الذي لفت إلى أن الأدوية وجميع الإجراءات الطبية المقدمة لمرضى الأورام من تحاليل مخبرية وصور شعاعية تقدم مجاناً.

يذكر أن خدمات مشفى حماة الوطني تجاوزت العام الماضي مليونا و503 آلاف خدمة طبية بينها 13 ألف عملية جراحية متنوعة مع الإشارة إلى أنه يضم 298 سريراً ويخدمه 58 طبيباً اختصاصياً و218 مقيماً و751 ممرضاً وممرضة.

سالم الحسين