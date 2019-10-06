مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف اليمنية

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم وأصيب آخرون باستهداف الجيش اليمني مواقعهم في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري يمني للمسيرة نت “إن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا هجوما على مواقع للمرتزقة في منطقة سداح في مديرية المصلوب ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم”.

وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بقذيفة مدفعية في بير سيلان مديرية المتون بالمحافظة.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.