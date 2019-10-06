بمناسبة ذكرى حرب تشرين.. تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي قوى الأمن الداخلي في الحسكة

الحسكة-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية كرمت قيادة شرطة محافظة الحسكة عددا من أسر شهداء ومصابي قوى الأمن الداخلي تقديرا لتضحيات وبطولات أبنائهم وصمودهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

وأشار قائد شرطة الحسكة اللواء محمد حكمت ابراهيم في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقيم في مقر كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان في المدينة إلى أن حرب تشرين التحريرية “كانت وما زالت صفحة مشرقة في التاريخ الحديث أكدت قدرة جيشنا البطل على تحطيم غطرسة العدو وتحقيق النصر”.

وأضاف أن” ذكرى تشرين تحتم علينا كرجال قوى الأمن الداخلي أن نجعل من تضحيات قوى الأمن الداخلي خلال حرب تشرين التحريرية نبراسا نهتدي به في كل الأوقات وأن نبقى بكامل جهوزيتنا وعزيمتنا لتنفيذ مهامنا الوطنية وأن نكون مستعدين لتقديم الغالي والنفيس في سبيل صون حرية وكرامة مواطنينا أمام كل ما يتعرض له وطننا وتطهيره من الإرهاب”.

حضر الحفل قائد العمليات العسكرية في المحافظة وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من ضباط الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي.

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