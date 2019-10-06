أمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والحرارة إلى انخفاض

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتقترب من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غدا يبقى الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الغربية من البلاد كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

درجات الحرارة المتوقعة…

الاحد الاثنين الثلاثاء دمشق 30/16 29/15 32/17 القنيطرة 27/13 26/12 28/14 درعا 29/16 28/15 30/17 السويداء 27/14 26/13 28/15 حمص 28/15 27/14 29/16 حماة 30/16 29/15 31/17 الحسكة 32/17 31/16 32/17 اللاذقية 30/20 29/19 31/20 طرطوس 28/21 27/20 29/21 حلب 29/16 28/15 32/17 ادلب 27/17 26/16 30/18 دير الزور 34/19 31/18 33/19 الرقة 29/18 27/17 31/18

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