6 تشرين الأول1973- بدء حرب تشرين التحريرية

دمشق-سانا
1927 – عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.
1973 – بدء حرب تشرين التحريرية ضد العدو الإسرائيلي بعبور القوات السورية خط آلون في الجولان المحتل والقوات المصرية لقناة السويس وحققتا انتصارات كبيرة على العدو الصهيوني.
1979 – البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.
2000 – استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.
2000 – استقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفارز استنكارا لقضايا الفساد والرشوة.
2014 – جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب.
من مواليد هذا اليوم
1773 – الملك لويس فيليب الأول ملك فرنسا.
1903 – إيرنست والتون عالم فيزياء ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.
1931 – ريكاردو جياكوني عالم فيزياء إيطالي / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002/.
من وفيات هذا اليوم
1912 – أوغست ماري فرنسوا برناريت سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909/.
1951 – أوتو مايرهوف طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922/.
2012 – الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر.
أعياد ومناسبات
ذكرى حرب تشرين التحريرية.
عيد القوات المسلحة في مصر.
عيد العمل في أستراليا.