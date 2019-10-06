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6 تشرين الأول1973- بدء حرب تشرين التحريرية

2019-10-06

دمشق-سانا

1927 – عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.

1973 – بدء حرب تشرين التحريرية ضد العدو الإسرائيلي بعبور القوات السورية خط آلون في الجولان المحتل والقوات المصرية لقناة السويس وحققتا انتصارات كبيرة على العدو الصهيوني.

1979 – البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.

2000 – استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.

2000 – استقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفارز استنكارا لقضايا الفساد والرشوة.

2014 – جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب.

من مواليد هذا اليوم

1773 – الملك لويس فيليب الأول ملك فرنسا.

1903 – إيرنست والتون عالم فيزياء ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

1931 – ريكاردو جياكوني عالم فيزياء إيطالي / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002/.

من وفيات هذا اليوم

1912 – أوغست ماري فرنسوا برناريت سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909/.

1951 – أوتو مايرهوف طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922/.

2012 – الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر.

أعياد ومناسبات

ذكرى حرب تشرين التحريرية.

عيد القوات المسلحة في مصر.

عيد العمل في أستراليا.

انظر ايضاً

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