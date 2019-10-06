ميلان يفوز على جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي

روما-سانا

فاز ميلان على جنوى 2-1 في مباراة مثيرة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض ميلان لضربة مبكرة بعدما اضطر الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما للخروج من تشكيلة المباراة بسبب مشكلة في المعدة ليضطر البديل بيبي رينا للمشاركة.

وارتكب الحارس رينا خطأ فادحا حيث أخفق في التعامل مع ركلة حرة نفذها لاسه شونه لتدخل مرماه في الشوط الأول.

وتعرض ريكاردو سابونارا اللاعب البديل في جنوى للطرد قبل الاستراحة وانقلب حظ ميلان في الشوط الثاني حيث سجل ثيو هرنانديز من زاوية ضيقة ليدرك التعادل.

وبعد خمس دقائق تلقى بيراسكي بطاقة حمراء بسبب لمسة يد داخل المنطقة ونفذ فرانك كيسي ركلة الجزاء بنجاح ليمنح التقدم لميلان.