تحالف العدوان السعودي يواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى تحالف العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وقصفت اليوم مناطق متفرقة بشارع الخمسين بالمدفعية والرشاشات والأسلحة المختلفة ملحقةً أضراراً كبيرة بالمنازل.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته استهدفوا مناطق متفرقة بشارع الخمسين ومنطقة كيلو 16 وشمال مديرية حيس بالمدفعية والأسلحة المختلفة ملحقين أضراراً كبيرة بالبنى التحتية ومنازل المدنيين.

كما شهدت أجواء مدينة الحديدة تحليقاً للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للعدوان السعودي.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الشهر الأخير من العام الماضي على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.