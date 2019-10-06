روسيا تطلق طاقما فضائيا مؤلفا من 3 رواد بمركبة واحدة

موسكو-سانا

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة سيرغي كريكاليوف أن طاقما روسيا كاملا مؤلفا من ثلاثة رواد فضاء سينطلق خريف عام 2020 إلى المحطة الفضائية الدولية.

ونقلت وكالة تاس عن كريكاليوف قوله إن “إطلاق مختبر “ناؤوكا” “العلم” الفضائي الروسي سوف يوسع المجال المعيشي الروسي في المحطة الفضائية الدولية ليحتضن ثلاثة أشخاص وذلك لأول مرة بعد عام 2000″.

وأوضح كريكاليوف أن برنامج الرحلات الفضائية المأهولة يقضي العام المقبل بإطلاق بعثتين مأهولتين الأولى في الربيع المقبل حيث سيتم إطلاق رائدي الفضاء الروسيين والثانية في خريف عام 2020 حيث ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية ثلاثة رواد روس بمركبة فضائية واحدة.

وكان النائب الأول لرئيس مركز إعداد رواد الفضاء بمقاطعة موسكو الروسية مكسيم خارلاموف أعلن أمس استعداد المركز لإعداد رواد الفضاء الأجانب والأمريكيين إذا رغبت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بحجز مقاعد في مركبات “سويوز” الروسية.