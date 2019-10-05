ريال مدريد يفوز على غرناطة في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

فاز ريال مدريد على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحسب رويترز وضع كريم بنزيمة الريال في المقدمة في الدقيقة الثانية بينما سجل هازارد في نهاية الشوط الأول الهدف الثاني لفريقه وهو هدفه الأول مع الفريق منذ انضمامه مقابل مئة مليون يورو قادماً من تشيلسي.

وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 61 ليعود غرناطة ويقلص الفارق في الدقيقة 69 عبر داروين ماتشيز من ركلة جزاء ثم قلص الضيوف الفارق إلى هدف واحد من تسديدة من مدى قريب من دومينجوس دوراتي إثر ركلة ركنية.

وضمن ريال مدريد الفوز عندما سجل البديل جيمس رودريغيز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة من ثماني مباريات مقابل 14 نقطة لغرناطة.