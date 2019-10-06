أحزاب لبنانية:حرب تشرين شكلت تحولاً مفصليا في مسار الحرب مع العدو

بيروت- سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن حرب تشرين التحريرية وما حققته من أهداف وانجازات شكلت تحولاً مفصليا في مسار الصراع مع العدو الصهيوني.

وقال الحزب في بيان بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب تشرين إن “هذه الحرب رسخت معادلة القوة والقدرة في مواجهة العدو والحاق الهزيمة به مهما امتلك من آلة حربية ودعم استعماري”.

وأضاف البيان: إن انتصار سورية على الإرهاب إنما هو انتصار لفلسطين ولبنان والعراق وكل الأمة وإسقاط لما يسمى بـ “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتواطؤ مع بعض الأنظمة العربية المتآمرة والمطبعة مع العدو الصهيوني.

وجدد الحزب التاكيد على مواصلة التمسك بنهج المقاومة ضد العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية وكل منظومة الإرهاب.

بدوره أكد المؤتمر الشعبي اللبناني أن الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية ستبقى شاهداً مجيداً على فاعلية التضامن العربي وقدرة العمل العربي المشترك على تحقيق الإنجازات.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي للمؤتمر: إن قضية فلسطين ستبقى البوصلة الجامعة للأمة وأن العروبة الحضارية المستندة إلى الإيمان الديني هي حبل خلاصها.

من جهته نوه المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور بالانتصارات التي تحققت في حرب تشرين التحريرية مؤكدا أن فلسطين قضية الأمة المركزية والصراع مع العدو الغاصب هو الصراع الرئيس في المنطقة.