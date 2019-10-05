المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من صيانة طريق الشام عند مدخل مدينة دير الزور الجنوبي

دير الزور-سانا

بدأ مجلس مدينة دير الزور تنفيذ المرحلة الثانية من صيانة وإعادة تأهيل طريق الشام الذي يربط مدينة دير الزور عند مدخلها الجنوبي بالطريق الدولي دير الزور دمشق.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن أعمال المرحلة الثانية من صيانة وإعادة تأهيل طريق الشام الحيوي الذي يعد مدخلاً لمدينة دير الزور من جهة الجنوب ويربط المدينة بالطريق الدولي دير الزور- تدمر- دمشق ويمتد من دوار الدلة ولغاية البانوراما باشرت ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور العمل بها بموجب عقد مبرم مع مجلس مدينة دير الزور بمد القميص الاسفلتي بعد الانتهاء من صيانة جسم الطريق وإنجاز أعمال معالجة الحفر والمنخفضات والترقيع وصيانة الحجر الرديف والجزر الوسطية تمهيداً لاستكمال باقي الأعمال من إنارة وتجميل وتشجير.

وبين المشرف على المشروع من الشركة العامة للطرق والجسور بشار حبيب أن الأعمال في هذه المرحلة تتضمن صيانة للطريق ومد المجبول الاسفلتي لمسافة تقدر بنحو 1500 متر بعد أن تمت معالجة جسم الطريق والأماكن المهترئة فيه ويتم العمل بصورة مكثفة للانتهاء من الأعمال المطلوبة في أقصر مدة ممكنة.