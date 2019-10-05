إسقاط طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات الأوكرانية.

ونقلت سبوتنيك عن دميتري آستراخان المتحدث باسم الشرطة في دونيتسك قوله إن قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية دمرت الطائرة المسيرة وهي من طراز كوادروكوبتر وتحمل قنبلة يبلغ قطرها 60 ملم من صناعة حلف الناتو.

وكانت السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.