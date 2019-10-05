اكتشاف مستحاثة لسمكة قرش عمرها 360 مليون سنة في المغرب

الرباط-سانا

اكتشف باحثون بقايا مستحاثة لسمكة قرش تشبه الثعبان عمرها 360 مليون سنة في جبال الأطلس بالمغرب.

وذكر موقع ناشيونال جيوغرافيك أن علماء من جامعة زيوريخ السويسرية اكتشفوا العديد من الجماجم وهيكلا عظميا كاملا تقريبا لسمكتين من نوع “فويبودوس” في شرق المغرب.

وقال الباحث كريستيان كلوغ “عند دراسة الهيكل العظمي المتحجر لاحظنا أن سمكة القرش القديمة كان لها جسم طويل نحيف وجمجمة مسطحة وفك طويل”.

وأشار كلوغ إلى أن الأسنان المسننة لأسماك القرش الحديثة تتيح لها قطع فرائسها قبل تناولها وعلى النقيض من ذلك فإن أسنان سمكة القرش المكتشفة تعد جيدة لالتقاط الفرائس ثم ابتلاعها بالكامل.