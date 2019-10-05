تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات التشريعية

تونس-سانا

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي اليوم استعدادا لفتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “فترة الصمت الانتخابي بدأت منتصف ليلة الجمعة على أن تتواصل طوال اليوم باعتبار أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار أعضاء البرلمان التونسي الجديد البالغ عددهم 217 نائبا غدا الأحد في الساعة الثامنة صباحا”.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل تونس أم بالدوائر الانتخابية خارج حدود البلاد.

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