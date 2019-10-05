جيش التحرير الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي: حرب تشرين التحريرية محطة تاريخية في الصراع العربي الصهيوني

دمشق-سانا

أكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حرب تشرين التحريرية محطة تاريخية مهمة في الصراع العربي الصهيوني ونتائجها تطورت وانعكست على مسيرة القضية الفلسطينية وستبقى يوما من أيام العرب الخالدة.

ونوهت رئاسة الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية بملاحم البطولة التي سطرها الجيش العربي السوري في هذه الحرب مؤكدة أنه اليوم يستكمل دوره كقلعة حصينة للوطن والأمة بالوقوف البطولي الاسطوري في مواجهة اعتى حرب شهدها التاريخ لتكون انتصاراته على الإرهاب امتدادا لانتصارات حرب تشرين التحريرية.

وفي بيان مماثل أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حرب تشرين التحريرية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ورسخت دور سورية في الدفاع عن الأمة العربية ومستقبلها معربة عن فخرها واعتزازها بالبطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي السوري والتي أعادت العزة والكرامة لسورية والأمة العربية.