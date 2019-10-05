أحزاب لبنانية: حرب تشرين انعطاف نوعي في تاريخ العرب

بيروت-سانا

أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع أن حرب تشرين التحريرية شكلت انعطافاً نوعياً في تاريخ العرب المعاصر ترسخت دلالاتها ومعانيها في وجدان وضمير الشعب العربي كمعلم بارز من معالم النضال قلب الموازين والمعادلات وجدد ثقة المقاتل العربي بنفسه وسلاحه وقدراته.

وقال لقاء الأحزاب في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية “إن هذه الحرب شكلت انعطافة قومية رائدة مجسدة قومية المعركة مع العدو الصهيوني” مضيفاً “إن سورية وجيشها مرتكز معركة المصير القومي، شهدت أعتى وأقسى مؤامرة كونية إرهابية خلال السنوات الأخيرة لضرب وحدتها واشغال جيشها وتشتيت قدراتها بتكافل حاقد بين الرجعية العربية وأمريكا و “إسرائيل”، وكالعادة ومن وحي تشرين التحرير فإن سورية تنتصر بجيشها وشعبها وحكمة قيادتها”.

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