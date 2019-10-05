إنتاج أكثر من 4500 طن من الخبز خلال 3 أشهر في السويداء

السويداء-سانا

أنتجت المخابز الآلية العامة بالسويداء العاملة بنظام الإدارة خلال الربع الثالث من العام الحالي كمية 4514 طنا من مادة الخبز.

وأشار مدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بالسويداء المهندس عادل علم الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى تحسن نوعية الخبز المنتجة جراء استقرار وضع العمال وارتفاع قيمة الحوافز المقدمة لهم و توريد دقيق بنوعية جيدة لمخابز الفرع.

ولفت علم الدين إلى مواصلة العمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين مادة الخبز للمواطنين ضمن منافذ المخابز الآلية العامة مع إيصالها للمعتمدين في القرى التي لا تتوفر فيها أفران خاصة داعيا الى زيادة قيمة الوجبة الغذائية والتعويضات الخاصة باللباس بالنسبة للعمال.

وكانت المخابز الآلية العامة بالسويداء التي تعمل بنظام الإدارة أنتجت خلال النصف الأول من العام الحالي كمية 8856 طنا من مادة الخبز.