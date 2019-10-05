منطقة السواحرة في القدس المحتلة تواجه الاستيطان والتهويد

القدس المحتلة-سانا

كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان والتهويد على أراضي الفلسطينيين بهدف قطع التواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية وتهجير أهلها وكان آخر تلك المخططات الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في منطقة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة في انتهاك للقرارات الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وتعد منطقة السواحرة بوابة مدينة القدس من الجهة الجنوبية الشرقية ويخطط الاحتلال للاستيلاء على أراضيها بهدف عزل القدس عن باقي الضفة وتنفيذ مخططه الاستيطاني للسيطرة على منطقة الأغوار التي تشكل 28 بالمئة من مساحة الضفة.

واتخذ الفلسطينيون سلسلة خطوات لمواجهة عمليات الاستيطان والتهويد في منطقة السواحرة من خلال إقامة خيمة اعتصام والتحرك باتجاه المؤسسات القانونية الدولية وذلك بهدف التصدي لحرب الاستيطان التي تهدف لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم ولفت انتباه المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأرض الفلسطينية والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقرارات الدولية.

أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أكد في تصريح لمراسل سانا أن المعركة مع الاحتلال في منطقة السواحرة هي معركة وجود والمقاومة هي السبيل الوحيد لوقف عمليات الاستيطان والتهويد في ظل تقاعس المجتمع الدولي وصمته عن جرائم الاحتلال وتشجيع ودعم واشنطن للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه.

ولفت البرغوثي إلى أن حالة الصمود التي شاهدها العالم في منطقة الخان الأحمر ووادي الحمص تتكرر اليوم في منطقة السواحرة من خلال رفع أهالي المنطقة شعار “لن نرحل وسنقاوم كل مخططات الاحتلال الاستيطانية”.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أوضح أن الاحتلال أقام مستوطنة جديدة في منطقة السواحرة وهناك مخططات أخرى لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة خلال الأشهر القادمة لافتاً إلى أن الاحتلال يهدف من ذلك إلى عزل مدينة القدس عن المدن والبلدات الفلسطينية في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية.

المختص بشؤون الاستيطان جمال جمعة أشار إلى أن منطقة السواحرة تضم جبل المكبر والشيخ سعد وبادية السواحرة وتمتد من شرق بيت صفافا في القدس حتى البحر الميت ويهدف الاحتلال من إقامة مستوطنة جديدة فيها إلى الاستيلاء على 95 بالمئة من أراضي المنطقة التي تقدر مساحتها بنحو 100 ألف دونم لكن صمود الفلسطينيين على أرضهم سيفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

محمد أبو شباب

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