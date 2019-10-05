وضع طريق سوق الهال-الصناعة في اللاذقية بالخدمة بعد صيانته

اللاذقية-سانا

وضعت مديرية المناطق الصناعية والحرفية باللاذقية الطريق الواصل بين المنطقة الصناعية لمدينة اللاذقية وسوق الهال بالخدمة بعد انتهاء أعمال تعبيده وصيانته لتسهيل حركة الآليات ونقل وتسويق الخضار والفواكه.

وذكر مدير المناطق الصناعية في اللاذقية المهندس محمد أمين علي في تصريح لمراسل سانا أن تنفيذ هذا الطريق يأتي ضمن خطة لصيانة وتأهيل الطرق ضمن المنطقة الصناعية وهو بطول 525 مترا وعرض 5ر10 أمتار ويخدم سوق الهال بالدرجة الأولى ويختصر الطريق أكثر من كيلو متر أمام مستخدميه.

ولفت علي إلى أن الطريق يخدم منطقة إصلاح السيارات في المنطقة الصناعية وتستخدمه سيارات بحمولات كبيرة وأوزان ثقيلة مبينا أن ذلك تطلب استبدال طبقات الرصف بأعماق مختلفة وصلت الى 130سم في بعض المواقع للوصول إلى طبقة التأسيس ثم وضع بقايا المقالع والحجر المكسر قبل التعبيد.

رئيس لجنة سوق الهال غسان خير أشار في تصريح مماثل إلى أن تأهيل الطريق كان أحد أهم مطالب مستثمري السوق والمزارعين الذين يقصدونه لتسويق منتجاتهم مبينا أنه يخدم أكثر من ألف سيارة يوميا تقصد السوق بحمولات مختلفة ويوفر عليها الوقت والمسافة والكلفة وهو ما يصب في مصلحة المزارعين وجميع العاملين في سوق الهال وخاصة أن هذه الطريق كانت تغلق بشكل كامل أثناء هطل الأمطار.

وأعرب خير عن أمله في إعادة تأهيل مجمل الطرقات والساحات ضمن سوق الهال بمد طبقة اسفلت جديدة وخاصة أن معظمها يحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة.

وكانت إدارة المنطقة الصناعية وقعت بداية فصل الصيف عدة عقود لصيانة الطرقات مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية تم بموجبها صيانة طرقات في المنطقة مع تعبيد طريق بطول 400 متر وعرض 6 أمتار يخدم منطقة إصلاح سيارات ومدخل ومخرج المنطقة الصناعية والطريق الرئيس المؤدي إلى

منطقة المجابل بطول كيلو متر ذهابا ومثلها إيابا مع صيانة الطرقات في قسم إصلاح السيارات بالمنطقة الصناعية الذي يخدم نحو 500 مقسم ومحل.

بسام الإبراهيم