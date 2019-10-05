بذار حماة: التعاقد مع الفلاحين لإنتاج 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية

حماة-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين الراغبين بإنتاج بذار القمح في الحقول الإكثارية للموسم الزراعي المقبل.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يمكن للفلاحين الراغبين بزراعة حقولهم تسجيل أسمائهم والاطلاع على شروط التعاقد في مقر الفرع بمركز المدينة مبيناً أن خطة الفرع تتضمن إنتاج نحو 20 ألف طن من بذار القمح للموسم المقبل.

ولفت الأسود إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مهندسين زراعيين متخصصين بشؤون محصول القمح لمتابعة عمليات الزراعة في الحقول الإكثارية من تسميد وري وحصاد بما يضمن إنتاج أكبر كمية من المحصول وبأقل التكاليف مشيراً إلى أنه سيتم منح الحقول الإكثارية سعراً تشجيعياً لثمن البذار المسلمة للمؤسسة.

وكان فرع إكثار البذار بحماة استلم الموسم الماضي 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية المتعاقد معها.

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