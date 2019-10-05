5 تشرين الأول 610 – تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل

دمشق-سانا
610 – تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.
1143 – ملك ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال مملكة مستقلة.
1550 – تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.
1864 – إعصار يدمر مدينة مدينة كلكتا الهندية.
1910 – قيام ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية.
1914 – الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
1915 – بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي دول المركز.
1944 – فرنسا تمنح النساء حق التصويت.
1948 – زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.
2003 – أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.
من مواليد هذا اليوم
1879 بيتون روس.. عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.
1936 – فاتسلاف هافيل رئيس التشيك الأول.
من وفيات هذا اليوم
1976 – لارس أونساغر.. عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.
2004 – موريس ويلكنز.. عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
أعياد ومناسبات
يوم المعلم العالمي.
عيد الجمهورية في البرتغال.
عيد القوات المسلحة في إندونيسيا.