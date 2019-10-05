5 تشرين الأول 610 – تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل

دمشق-سانا

610 – تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.

1143 – ملك ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال مملكة مستقلة.

1550 – تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.

1864 – إعصار يدمر مدينة مدينة كلكتا الهندية.

1910 – قيام ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية.

1914 – الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

1915 – بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي دول المركز.

1944 – فرنسا تمنح النساء حق التصويت.

1948 – زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.

2003 – أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.

من مواليد هذا اليوم

1879 بيتون روس.. عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.

1936 – فاتسلاف هافيل رئيس التشيك الأول.

من وفيات هذا اليوم

1976 – لارس أونساغر.. عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.

2004 – موريس ويلكنز.. عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

أعياد ومناسبات

يوم المعلم العالمي.

عيد الجمهورية في البرتغال.

عيد القوات المسلحة في إندونيسيا.