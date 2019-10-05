إسبانيا سترد بقوة على رسوم جمركية أمريكية جديدة

مدريد-سانا

استدعت الحكومة الإسبانية اليوم السفير الأمريكي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأي رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي.

وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة ايرباص غير قانوني وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد حيث أعلنت واشنطن أمس الأول عن خطط لرسوم جديدة.

ونقلت رويترز عن الحكومة الإسبانية قولها “إذا رفضت الحكومة الأمريكية عرضا للحوار من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي فإن الحكومة الإسبانية سترد على الفور بشكل قوي وواضح للدفاع عن مصالح مواطنينا وشركاتنا”.

ولفتت الحكومة إلى أنه في حال تأكدت الرسوم الجديدة فإنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تطبيق إجراءات متعددة لتخفيف آثارها على قطاعها الزراعي.

وتقدر إسبانيا أن الرسوم الجمركية الجديدة التي قالت واشنطن إنها ستفرض على منتجات من بينها النبيذ والجبن ستؤثر على صادرات قيمتها نحو مليار يورو سنويا.