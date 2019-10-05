عبد اللهيان: أياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق

طهران-سانا

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجود أياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن عبداللهيان قوله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنالك أياد خارجية خبيثة سعت أعواما طويلة لتقويض الأمن في العراق تعمل هي ذاتها الآن بطريقة أخرى لزعزعة الاستقرار فيه”.

وأضاف عبد اللهيان إنه ومع الأخذ بالاعتبار مطالب الشعب المدنية فإن الصهاينة وحماة الإرهاب التكفيري هم وراء الأحداث الأخيرة في العراق إلا أن هذه المؤامرة سيتم إحباطها أيضا.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية أمس خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بينما أكد مصدر نيابي أن البرلمان العراقي سيبحث مطالب المتظاهرين في جلسته القادمة يوم غد السبت.