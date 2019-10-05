تشيكيا تجدد دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية

براغ-سانا

أكد نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا دعم بلاده لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ورغبتها بتعزيز التعاون مع سورية في مختلف المجالات.

وعبر تلابا خلال لقائه في براغ اليوم أميرة قرواني القائم بأعمال السفارة السورية بالنيابة عن أهمية استقلالية عمل لجنة مناقشة الدستور التي تم تشكيلها .

كما أشار تلابا إلى برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية الخاص بسورية الذي أقرته الحكومة التشيكية مؤخراً والذي سيستهل أعماله بترميم خمسة مشاف وتزويدها بأجهزة طبية حديثة.

وكانت وزارة الخارجية التشيكية أكدت في شباط الماضي أن تشيكيا ستستمر في تقديم المساعدات لتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار في سورية.

حضر اللقاء السكرتير الأول بالسفارة أيمن قدور.