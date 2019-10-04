وفاة شخص وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث على أوتستراد دمشق حمص

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم أطفال اليوم في حادث مروري على أوتستراد دمشق حمص.

وأفاد مصدر من مركز شرطة طرق النبك لمراسلة سانا بأن سيارة سياحية خاصة تقل أسرة من خمسة أفراد في طريق الذهاب من دمشق باتجاه حمص تدهورت قرب مدينة قارة بريف دمشق ما أدى إلى وفاة السائق رب الأسرة على الفور وإصابة زوجته وأطفاله الثلاثة إصابات متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى مشفى النبك الوطني لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن سبب الحادث يعود إلى انفجار العجلة الأمامية للسيارة والسرعة الزائدة.

وفي التاسع من آب الماضي تدهورت سيارة سياحية تقل ثلاثة أشخاص بعد مدينة قارة على أوتستراد دمشق حمص ما أدى إلى وفاة السائق وامرأة بينما أصيب الثالث بعدة كسور.

شهيدي عجيب