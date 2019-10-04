برلين: الولايات المتحدة اختارت طريق المواجهة مع الاتحاد الأوروبي

برلين-سانا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الولايات المتحدة “اختارت طريق المواجهة” برفضها عرض الاتحاد الأوروبي الخاص بالحل الودي للنزاع حول الدعم التجاري لصناعة الطيران مشيرا إلى أن أوروبا سترد بتعرفة عقابية.

وأضاف ماس لصحيفة فونكه الألمانية “لقد رفضت الولايات المتحدة عرض الاتحاد الأوروبي واختارت طريق المواجهة وهذا أمر خاطئ لأن على كلا الجانبين من العمال والمستهلكين على جانبي الأطلسي دفع ثمن ذلك”.

وتابع “سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يرد بعد موافقة منظمة التجارة العالمية وسيفرض على الأرجح تعرفة عقابية” مشددا على أن أوروبا لا تزال مستعدة للتفاوض على قواعد مشتركة بشأن الدعم لصناعة الطيران مع الولايات المتحدة ولا تزال هناك فرصة لتجنب المزيد من الأضرار الناجمة عن الاقتصاد العالمي حيث سيستفيد الجميع من التجارة المفتوحة والعادلة”.

بدوره قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن الولايات المتحدة ستؤذي نفسها لأن الرسوم الجمركية ستكون على حساب الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين في الولايات المتحدة موضحا أنه “في وقت قريب يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي أيضا قادرا على فرض العقوبات”.

وأعلن مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأمريكي أول أمس أن واشنطن ستفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على الطائرات و25 بالمئة على سلع صناعية وزراعية أخرى من الاتحاد الأوروبي في اطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية في قضية دعم الطائرات الدائرة منذ فترة طويلة بين الجانبين.

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