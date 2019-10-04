الأجهزة الأمنية الروسية تحبط هجمات إرهابية في أربع مدن وسط روسيا

موسكو-سانا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الأجهزة الأمنية الخاصة ووكالات إنفاذ القانون في روسيا تمكنت من إحباط هجمات إرهابية في أربع مدن وسط البلاد العام الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن باتروشيف قوله في اجتماع أمني عقد في المنطقة الفيدرالية المركزية في تولا إنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام تم إحباط اعمال إرهابية خطط لها في مدن تولا وفلاديمير وتامبوف وفورونيج إضافة إلى اعتقال 152 شخصا متورطين في أعمال إرهابية بالمنطقة الفيدرالية المركزية.

وكان رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية أوليغ إيلينيخ أعلن منتصف أيلول الماضي أن موظفي جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية كشفوا عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسياً العام الجاري.

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