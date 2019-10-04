الفوعاني: ضرورة التنسيق بين سورية ولبنان في كل المجالات

بيروت-سانا

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني ضرورة التنسيق بين الحكومتين السورية واللبنانية في كل الملفات وفي مقدمتها ملف المهجرين السوريين ولا سيما بعد أن تمكنت الدولة السورية من إعادة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق.

كما شدد الفوعاني خلال ندوة فكرية في بيروت على قدرة المقاومة اللبنانية على مواجهة الأطماع الإسرائيلية في لبنان داعيا إلى وجوب الارتقاء إلى مستوى التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وفي كل ما يحفظ الوحدة الداخلية.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency