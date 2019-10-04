كرنفال مهرجان القطن في حلب

الجمعة / 4 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوتين: تحرير معظم الأراضي السورية بعد هزيمة الإرهاب فيها
2019-10-03
الرئيسة السلوفاكية: نرفض محاولات أردوغان إنشاء ما يسمى (المنطقة الآمنة)
2019-10-03
السوري القومي الاجتماعي: سورية صمدت في مواجهة الحرب الإرهابية
2019-10-03
لافروف: تشكيل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة في إطار العملية السياسية لحل الأزمة في سورية
2019-10-03
كيليتشدار أوغلو: مستمرون بفضح سياسات أردوغان حيال سورية
2019-10-03
سفير تركي سابق: أمن تركيا ومصالحها مرتبطان بأمن واستقرار سورية
2019-10-03
المعلم: سورية مصممة على تحرير كل شبر من أراضيها بعدما صمدت وكافحت مئات آلاف الإرهابيين
2019-10-03
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا
2019-10-04
سيدة من السويداء انتصرت على سرطان الثدي بعد اكتشافه مبكراً
2019-10-03
مهرجان الأغنية الآرامية… خطوة لإعادة إحياء لغتها والحفاظ على تراثها
2019-10-03
إعادة تأهيل أقسام وأجنحة في مشفيي حلب الجامعي وأمراض وجراحة القلب
2019-10-03
السابع من الشهر الجاري بدء تسجيل الطلاب القدامى في نظام التعليم المفتوح
2019-10-03
24 مركزاً معتمداً في الجامعات لقبول طلبات مفاضلة التعليم الموازي
2019-10-03
الإسكان تمهل المكتتبين المخصصين لاستكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم واستلامها في عدة محافظات
2019-10-03
رياضة
تسيسكا موسكو يخسر أمام إسبانيول في الدوري الأوروبي
2019-10-04
أرسنال يهزم ستاندر لييج البلجيكي في الدوري الأوروبي
2019-10-03
يونايتد يتعادل سلباً مع ألكمار في الدوري الأوروبي
2019-10-03
انسحاب الفرنسي ماير من بطولة العالم لألعاب القوى
2019-10-03
تشرين يتأهل لنهائي دورة الانتصار بعد فوزه على الساحل
2019-10-03
بارتيزان الصربي يفوز على أستانا الكازاخستاني في الدوري الأوروبي
2019-10-03
فريق جبلة يتأهل لنهائي دورة الانتصار بكرة القدم
2019-10-03
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2019-10-04
مجموعة (hp) الأميركية للحواسيب تلغي آلاف الوظائف
2019-10-04
المنطقة الحرفية بالقرداحة تدعو الراغبين بالاستثمار فيها إلى التقدم بطلباتهم
2019-10-03
تخصيص أكثر من عشرة آلاف هكتار لزراعة البقوليات بحماة
2019-10-03
استقرار أسعار الذهب
2019-10-03
خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار ليرة في توفير السويداء
2019-10-03
أربعة آلاف زائر لمهرجان التسوق بكرا أحلى في خان رستم باشا الأثري بحماة
2019-10-02
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كرنفال مهرجان القطن بدورته السابعة والخمسين في حلب
دفعة رابعة من العائلات المهجرة تعود إلى بلدة القصير بريف حمص
إيران: نهج التفرد الأميركي والسعي للهيمنة يهدد العالم
الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (المصالحة خيار شعبنا)
الرئيسة السلوفاكية: نرفض محاولات أردوغان إنشاء ما يسمى (المنطقة الآمنة)
مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الصحة.. يازجي: تسعون بالمئة من احتياجات السوق المحلية من الأدوية تؤمنها الصناعة الوطنية
عودة دفعة جديدة من العائلات المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص
لافروف: تشكيل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة في إطار العملية السياسية لحل الأزمة في سورية
وفد من العشائر السورية المهجرة في الأردن: نتطلع للعودة إلى الوطن
إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بريف حماة
كرنفال مهرجان القطن في حلب
2019-10-04
كرنفال مهرجان القطن
2019-10-04
tarek2012
سابق
مواطن من السويداء يوظف الأخشاب الطبيعية ضمن ورشة إنتاجية
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