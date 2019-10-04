دفعة رابعة من العائلات المهجرة تعود إلى بلدة القصير بريف حمص

حمص-سانا

عادت دفعة رابعة من العائلات المهجرة جراء الإرهاب إلى بلدة القصير بريف حمص.

وأشار مراسل سانا في حمص إلى أنه ضمن إطار جهود الدولة لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب عادت اليوم دفعة من أهالي بلدة القصير بالريف الجنوبي الغربي إلى منازلها بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسة للبلدة.

وعادت أمس ‏150 عائلة من أهالي بلدة القصير بعد أن قامت الورشات الفنية والدوائر الخدمية بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات من هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي لتأمين ظروف إقامة مناسبة تمكنهم من الاستقرار في منازلهم.

يتبع….