البرلمان العراقي يعلن عزمه بحث مطالب المتظاهرين المشروعة

بغداد-سانا

شهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بينما أكد مصدر نيابي أن البرلمان العراقي سيبحث مطالب المتظاهرين في جلسته القادمة يوم السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن إدارة العمليات المشتركة العراقية قولها إن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين.

وذكرت الوكالة أن حظر التجوال دخل حيز التنفيذ في بغداد وعدة محافظات لقطع الطريق أمام المندسين الذين يريدون تشويه المظاهرات السلمية مشيرة إلى أن فرض حظر التجوال دخل حيز التنفيذ أيضا في محافظتي بابل والديوانية.

من جهته أكد مصدر نيابي أن مجلس النواب العراقي سيبحث في جلسته السبت المقبل المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدة محافظات وقال المصدر إن الجلسة ستناقش أيضاً مطالب المتظاهرين وسبل تلبية المشروعة منها.

إلى ذلك أعلن مصدر مطلع أن ممثلين عن المتظاهرين أبدوا استعدادهم لتلبية دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للتباحث بشأن المطالب المشروعة.

وقال المصدر “وصلت مكتب رئيس الوزراء اتصالات عديدة بهذا الشأن والأمور تبشر بخير” مضيفاً أن الاتصالات جاءت بعد تخصيص مكتب رئيس الوزراء الأرقام الخاصة بالاتصال به من قبل ممثلي المتظاهرين.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أعلن متابعة الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق اليوم حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة فجر اليوم وحتى إشعار آخر على خلفية أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي شهدتها العاصمة وبعض المحافظات الأخرى وأدت أمس الأول إلى وفاة متظاهر وإصابة 160 آخرين إضافة إلى 40 عنصراً من قوات الأمن.