تسيسكا موسكو يخسر أمام إسبانيول في الدوري الأوروبي

موسكو-سانا

خسر تسيسكا موسكو الروسي أمام مضيفه إسبانيول الإسباني بهدفين دون رد اليوم في الدوري الأوروبي بكرة القدم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل أهداف الفريق الإسباني مهاجمه الصيني وو لي في الدقيقة 64 وفيكتور كامبوزانو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع إسبانيول رصيده إلى أربع نقاط وعزز موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثامنة بفارق نقطتين خلف المتصدر لودوغوريتس رازغراد البلغاري الذي تغلب بدوره على مضيفه فرينكفاروزي الهنغاري بثلاثية نظيفة بينما بقي تسيسكا موسكو في المركز الأخير من دون رصيد.