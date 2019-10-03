صحيفة صباح التركية: جثة خاشقجي تم حرقها في منزل القنصل السعودي باسطنبول

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة “صباح” التركية عن حصولها على “تقرير خاص” يفيد بقيام فريق الاغتيال التابع للنظام السعودي بحرق جثة الصحفي جمال خاشقجي بعد قتله داخل قنصلية بلاده باسطنبول قبل عام.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يتضمن تقييمات لفرق الأمن التركية وشهادات لأشخاص تشير إلى أن جثة خاشقجي تم حرقها داخل موقد في منزل القنصل السعودي القريب من مبنى القنصلية.

ونقلت الصحيفة عن شاهد “سري” كان يعمل في منزل القنصل السعودي قوله إنه استدعي على عجل كي يوقد النار في الفرن ومن ثم قام فريق الاغتيال بطرده.

وفي التفاصيل قال الشاهد: “أثناء الجلوس بغرفة السائقين بالقنصلية جاء اتصال من المسؤول عن تشغيل مولد الكهرباء حيث طلب مني الحضور إلى منزل القنصل ولاحظت تحركات غريبة عند الباب الخلفي وتجمع عدد من الأشخاص في المكان.. وتم الطلب مني إشعال الموقد القريب من المسبح وإحضار الحطب حتى يتم إشعاله وساعدني في هذه المهمة أحد أفراد المجموعة الذين تواجدوا بالمكان”.

وأضاف: “حين تمكنت من إشعال الموقد بدأ فريق الجريمة بالتحرك حولي وكأنهم على عجلة من أمرهم وحاولوا فيما بينهم شرح الكيفية التي سيجري فيها وضع الجسد المقطع داخل الفرن ليتم بعدها الطلب مني مغادرة المكان فوراً” مشيراً إلى أن الموقد “تم تنظيفه بمواد كيميائية مثل حمض النيتريك والكلور كما أنه لاحظ أن قطعة الرخام الموجودة تحت غطاء الفرن انكسرت”.

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون أغني سكالامار أكدت أنها خلصت في تقريرها إلى مسؤولية ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان شخصياً فيما يتعلق بعملية قتل خاشقجي مبينة أن “العديد من نواب مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي ممن تلقوا معلومات من الاستخبارات الأمريكية قالوا مراراً وبشكل علني أن ابن سلمان مسؤول عن هذه العملية”.

يشار إلى أن النظام السعودي لجأ خلال الفترة الماضية إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ابن سلمان بجريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصاً وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة وفى أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة لهذا النظام عقوبة الإعدام لخمسة منهم.

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