سفير تركي سابق: أمن تركيا ومصالحها مرتبطان بأمن واستقرار سورية

أنقرة-سانا

أكد سفير تركيا السابق في واشنطن فاروق لوغ أوغلو أن أمن وضمان مصالح تركيا مرتبطان بشكل كبير بأمن واستقرار سورية.

وقال لوغ أوغلو في مقال نشره اليوم في موقع دوفار الإخباري “لا نهاية لمشكلاتنا التي نعاني منها منذ ثماني سنوات والتي تهدد مصالحنا الاستراتيجية وتخلق لنا ما يكفي من المصاعب الاقتصادية والمالية إلا بعودة الاستقرار في سورية وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية فورا”.

كما أكد لوغ أوغلو على رفض التدخل الخارجي في شؤون سورية مشددا على أن الوضع في ادلب والمناطق الأخرى من الأراضي السورية عموما من مسؤولية الدولة السورية صاحبة الأرض وهي الوحيدة التي تستطيع أن تعالج كل هذه المشكلات لافتا إلى أنه على تركيا “أن تفكر بمنطق السلم والأخوة والصداقة” ومشيرا إلى فشل السياسات التي اتبعها النظام التركي حيال سورية طيلة السنوات الماضية وخلقت لتركيا وللمنطقة الكثير من المشكلات.

ويؤكد العديد من السياسيين الأتراك أن مشكلات تركيا الاقتصادية والمالية ناجمة عن الدور الذى يلعبه رأس النظام التركي في دعم التنظيمات الإرهابية في سورية.