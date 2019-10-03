سلامي: الأعداء لن يستطيعوا ارتكاب أي حماقة ضد إيران

طهران-سانا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الأعداء لن يستطيعوا ارتكاب أي “حماقة” ضد بلاده.

وقال سلامي في تصريح له اليوم: “سنواصل توقيف سفن الأعداء حتى يشعروا بالندم وهم لن يستطيعوا ارتكاب أي حماقة ضدنا.. والذين كانوا يريدون تدمير إيران باتوا اليوم يبحثون عن أي وسيلة للتفاوض معها”.

إلى ذلك كشف رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران حسين طائب عن إفشال أجهزة الأمن الإيرانية مخططا لاغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وتوقيف فريق الاغتيال.

وقال خلال كلمة له اليوم بالملتقى الثالث والعشرين لكبار قادة حرس الثورة الإسلامية “إن أجهزة استخبارات غربية وعربية خططت على مدى سنوات لاغتيال سليماني بغية إحداث فتنة داخلية في إيران ولكن تم إحباط المخطط وتوقيف فريق الاغتيال”.

وأشار طائب إلى أن استخبارات الحرس الثوري رصدت فريق الاغتيال حتى قبل استقدامه من إيران إلى بلد مجاور بغية تدريبه وصرف مبالغ ضخمة لإنجاح عمليته حيث اعترف أعضاء الفريق بعد توقيفهم بأنهم كانوا يستهدفون عبر اغتيال سليماني زعزعة استقرار الوضع الداخلي وبلبلة الرأي العام الإيراني.

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